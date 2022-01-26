Володин: США хотят лояльного и управляемого ими российского президента

США хотят лояльного и управляемого ими российского президента, о чем говорит недавнее заявление американского лидера Джо Байдена о возможном введении санкций против его российского коллеги Владимира Путина. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, Вашингтон открыто заявил, чего добивается – лояльного и управляемого ими президента России.

Володин отметил в своем Telegram-канале, что возможные санкции Байдена направлены не против Путина, а против выбора народа РФ. И добавил, что такие высказывания носят враждебный характер.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент США Джо Байден подтвердил возможное введение санкций в отношении российского коллеги Владимира Путина. Напомним, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, если в США введут предполагаемые санкции в отношении России, отношения между странами могут быть прекращены.