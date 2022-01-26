Байден подтвердил возможное введение санкций против Путина

Байден подтвердил возможное введение санкций против Путина
Байден заявил, что в случае «вторжения РФ на Украину» весь мир ждут «огромные последствия». Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден подтвердил возможное введение санкций в отношении российского коллеги Владимира Путина.

Американский лидер дал положительный отметил на вопрос о том, возможно ли введение санкций лично в отношении президента России Владимира Путина при «вторжении» российских войск на Украину.

Как сообщил Bloomberg, Байден отметил, что причиной введения США ограничений в отношении лично Путина может стать эскалация вокруг Украины. И добавил, что это событие окажет огромные последствия на весь мир.

Напомним, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, если в США введут предполагаемые санкции в отношении России, отношения между странами могут быть прекращены.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Вашингтон не пойдет на уступки Москве, считая, что прогресс в этих переговорах должен быть основан на взаимных шагах.

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