Евросоюз готовит новый пакет санкций против России из-за газа

Евросоюз готовит новый пакет санкций против России из-за газа
Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность ввода санкций против России. Фото: pixabay

Европейское сообщество не исключает возможности введения санкций против России в случае «ограничения поставок» газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники в Брюсселе.

Ограничения могут коснуться конвертирования валюты, экспортного контроля, импорта и экспорта, а также возможно ограничение доступа к SWIFT.

Как сообщил Bloomberg, ссылаясь на европейских чиновников, знакомых с обсуждениями, несколько стран ЕС попросили сделать исключения для некоторых российских банков, сделок по энергетике и существующих контрактов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Соединенные Штаты хотят лояльного и управляемого ими российского президента, о чем говорит недавнее заявление американского лидера Джо Байдена о возможном введении санкций против его российского коллеги Владимира Путина.

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