Драка мужчины со школьниками в Петербурге закончилась в отделе полиции

В Петербурге полиция разбирается в обстоятельствах конфликта между мужчиной и двумя подростками.

Инцидент произошел во вторник в 20:00 на Кондратьевском проспекте в Калининском районе. В пресс-службе городского ГУ МВД сообщили, что 15-летняя девочка с 16-летним другом что-то фотографировали на улице, а 48-летний мужчина решил, что снимают его. Он начал ругаться со школьниками и потребовал удалить снимки. В ходе потасовки кто-то из них распылил слезоточивый газ.

Медицинская помощь потребовалась мужчине и девочке. После этого мужчину увезли в отдел полиции. Вскоре к правоохранителям с заявлением обратилась мать юноши.

Проводится проверка, обстоятельства конфликта выясняются.

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