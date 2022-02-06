Байден не заметил изменений в отношениях России и Китая после саммита

Байден не заметил изменений в отношениях России и Китая после саммита
Байден прокомментировал встречу лидеров двух стран. Фото: скриншот instagram

В отношениях России и Пекина нет ничего нового. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Джо Байден после встречи российского лидера Владимира Путина с генеральным секретарем ЦК КНР Си Цзиньпином.

Президент России и председатель встретились 4 февраля в преддверии открытия Олимпийских игр в Пекине.

«В этом нет ничего нового», — приводит ТАСС слова главы Белого дома в ходе брифинга.

Напомним, Владимир Путин и Си Цзиньпин не обменялись рукопожатием во время встречи. Оказалось, что это обусловлено антикоронавирусными мерами, этот жест никак не относится к политике.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что отношения России и Китая стали образцом эффективности, ответственности, устремленности в будущее. Основные принципы и ориентиры совместной работы России и Китая определили в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве

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