«Неподконтрольной» учительнице петербургской гимназии «приказали» уволиться из-за чтения школьникам Хармса

Учительницу петербургской гимназии №168 Серафиму Сапрыкину уволили после урока, на котором она прочитала стихотворения репрессированных поэтов Александра Введенского и Даниила Хармса. Однако в этой истории все может быть не так однозначно.

Подробно всю историю девушка рассказала у себя на страничке в социальной сети Facebook в воскресенье, 6 февраля.

Учительница пожаловалась на увольнение в соцсетях

По словам Серафимы Сапрыкиной, в конце декабря 2021 директор гимназии №168 Центрального района Светлана Лебедева «приказала» педагогу-организатору уволиться. Перед этим женщине заявили, что оба поэта «были заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои «преступления»».

По мнению Сапрыкиной, такого же мнения руководство школы и об Осипе Мандельштаме, и о Льве Гумилеве.

«Я пыталась что-то лепетать о реабилитации…», — объяснила учительница. «В те годы реабилитировали всех подряд», — заявил собеседник Сапрыкиной».

За отказ директор пообещала женщину снять с вакансии по статье «утрата доверия», добавила учительница. В результате Серафима Сапрыкина ушла из школы, но до сих пор не понимает, почему юным горожанам не позволяют изучать творчество известных литературных деятелей. Она отметила, что до того, как провести этот урок, она обговаривала это с завучем в школе. Последняя была в восторге от идеи.

У сотрудников гимназии совсем другая версия

По словам работников петербургской гимназии, как к учителю к Серафиме Сапрыкиной претензий не было. Однако, как пишет 78.ru, женщина «нахамила всем». К тому же, ее никто не увольнял, она ушла по собственному желанию.

В гимназии рассказали, что женщина решила провести так называемый флешмоб совершенно не вовремя. В ту самую неделю, когда отмечали контрнаступление под Москвой и День Героев Отечества.

«У Введенского есть не очень хорошие моменты жизни, его перед тем, как немцы подошли к Харькову, арестовали и вывезли, потому что он имел свою позицию, скажем», — объясняют в школе.

«Вот и всё, ей сказали: или вы поймёте, о чём вам говорят, либо до конца учебного года у вас есть выбор, остаться или уйти», — добавили в гимназии.

В учебном заведении отметили, что в общей сложности Сапрыкина проработала около 4 месяцев.

«На гимназии это не отразилось, но кому могла, всем нахамила», — признался педагог-организатор.

О случившемся известно в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, случившуюся в петербургской школе.

ТАСС в понедельник, 7 февраля, пишет, что представитель Кремля считает, что информация об увольнении в Петербурге учителя за чтение школьникам стихов Даниила Хармса и Александра Введенского нуждается в дополнительной проверке.

«С женщиной действительно, наверное, нужно разбираться. Сначала нужно выяснить, так это было или не так. Сейчас такое количество неточной или просто лживой информации, что сиюминутное реагирование – дело незавидное», — объясни Дмитрий Песков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экс-директор Лукашевской школы уверяет, что его увольнение незаконно.