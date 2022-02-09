Петербуржцу выписали штраф за цитату Сартра об антикоммунисте

Жителю Северной столицы был выписан штраф в размере 10 тысяч рублей за цитату французского мыслителя и писателя XIX века Жан-Поля Сартра об антикоммунисте.

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города на Неве в среду, 9 февраля, передает телеканал Санкт-Петербург.

Приморский районный суд рассмотрел административное дело местного жителя Алексея Филиппова. Горожанина признали виновным в возбуждении ненависти. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Инцидент возник в связи с тем, что фигурант дела в социальной сети сделал репост знаменитой цитаты французского мыслителя Жана-Поля Сартра об антикоммунистах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что судебное заседание по делу книжного магазина в Доме Зингера перенесено.