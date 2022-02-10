Интерьеры Смольного собора закончат реставрировать к маю 2022 года

Интерьеры Смольного собора закончат реставрировать к маю 2022 года
Интерьеры Смольного собора закончат реставрировать к маю 2022 года. Фото: пресс-служба Смольного

К маю 2022 года планируется завершению комплексной реставрации Смольного собора, которая обойдется в 39,9 млн рублей.

Реставрация интерьеров храма стартовала в 2017 году. Из бюджета Петербурга на работы было направлено около 422,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

До этого, в 2015 и 2016 годах уже были отреставрированы фасады здания в стиле барокко. Работы обошлись в 481,6 млн рублей.

На сегодняшний день постепенно завершаются работы по реставрации штукатурной отделки, лепного декора и металлических оконных заполнений барабана центрального купола. После этого будут демонтированы неинвентарные леса высотой 72 метра.
Кроме того, по программе комитета идет реставрация интерьеров церквей, находящихся в угловых башнях корпусов Смольного монастыря.

В 2021 году и по сегодняшний день начались работы над интерьерами церкви святой Великомученицы Екатерины.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что реставрационные работы западного фасада Аничкова дворца, на которую было потрачено более 66 млн рублей, завершили.

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