Прокуратура проверит справку о судимости уволенной из петербургской гимназии учительницы

Прокуратура проверит подлинность справки об отсутствии судимости бывшей сотрудницы библиотеки гимназии № 168 Серафимы Сапрыкиной. Об этом рассказала вице-губернатор Ирина Потехина.

Представитель Смольного напомнила, что к тем людям, которые работают с детьми, всегда предъявляют особые требования при трудоустройстве. По ее словам, при устройстве на работу в гимназию Серафима Сапрыкина предоставила все необходимые документы, а теперь встал вопрос об их подлинности.

«Прокуратура уже сегодня изучает, где произошел сбой. Это уже не наши полномочия, не наша компетенция. Прокуратура сегодня этот вопрос изучает, где этот сбой мог произойти»,— сказала она в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Ранее пояивлась информация о том, что педагога в 2008 году суд в Волгограде осудили на два года условно по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Однако Серафима Сапрыкина опровергла наличие у себя судимости. Девушка опубликовала в Facebook соответствующую справку, выданную в правоохранительных органах.

Ранее глава Министерства просвещения Сергей Кравцов посоветовал административным работникам быть более чуткими по отношению к педагогам. Минпросвещения России проверит информацию об увольнении учительницы в Петербурге за чтение старшеклассникам стихов Даниила Хармса и Александра Введенского.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после того как учительница Серафима Сапрыкина рассказала, что ее вынудили уволиться из гимназии № 168 из-за чтения детям стихотворений Введенского и Хармса, в группе школы в социальной сети «ВКонтакте» стали появляться многочисленными комментарии.