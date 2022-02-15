Песков заявил о готовности Путина вести переговоры по безопасности и Украине

Президент России Владимир Путин готов к переговорам по гарантиям безопасности и конфликте на Украине. Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Путин «всегда требовал переговоров и дипломатии» и был фактическим инициатором вопроса по гарантиям безопасности для Украины.

Песков отметил во время беседы с CNN, что Украина — это только часть проблемы, это часть более серьезной проблемы гарантий безопасности.

Напомним, Владимир Путин лично ознакомился с ответом США по предложениям о гарантиях безопасности, ему уже передали письменный ответ. Российской стороне передали письменный ответ Белого дома 26 января на ранее представленный РФ проект двустороннего договора о гарантиях безопасности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин и Джонсон обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины и гарантии безопасности.