Песков заявил о готовности Путина вести переговоры по безопасности и Украине

Песков заявил о готовности Путина вести переговоры по безопасности и Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин готов к переговорам по гарантиям безопасности и конфликте на Украине. Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Путин «всегда требовал переговоров и дипломатии» и был фактическим инициатором вопроса по гарантиям безопасности для Украины.

Песков отметил во время беседы с CNN, что Украина — это только часть проблемы, это часть более серьезной проблемы гарантий безопасности.

Напомним, Владимир Путин лично ознакомился с ответом США по предложениям о гарантиях безопасности, ему уже передали письменный ответ. Российской стороне передали письменный ответ Белого дома 26 января на ранее представленный РФ проект двустороннего договора о гарантиях безопасности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин и Джонсон обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины и гарантии безопасности.

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