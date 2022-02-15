Кардиолог назвал способы измерить давление без тонометра

Врач-терапевт, врач-кардиолог Рустем Османов объяснил россиянам, как можно измерить артериальное давление, если под рукой нет тонометра.

Специалист рассказал об этом «Известиям». Во-первых, выявить нарушение можно по симптомам. На повышенное давление указывают головные боли в затылочной части, головокружение, мелькание мушек перед глазами, тахикардия, неритмичный пульс, тревожность, тошнота, покраснение кожи лица, а также может быть рвота. Пониженное давление проявляется слабостью, сонливостью, снижением работоспособности, частым зеванием и брадикардией.

Другой способ — определение давления по пульсу. При повышенном давлении частота сердечных сокращений превышает 90 ударов. Для измерения нужно прощупать пульс в области запястья и посчитать число ударов в минуту. В норме должно быть 60-80 ударов в минуту.

Также узнать уровень давления можно с помощью специальных приложений на смартфоне. Достаточно приложить палец к экрану или камере, и через несколько секунд приложение покажет показатели давления и пульса. Однако в таком случае порой допускаются значительные погрешности.

Для нормализации давления Османов посоветовал придерживаться диеты, снизить потребление соли, отказаться от курения и чрезмерного употребления алкоголя.

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