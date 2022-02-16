«Вы не наши враги»: Байден публично обратился к россиянам

&#171;Вы не наши враги&#187;: Байден публично обратился к россиянам
Байден заявил, что Россия сосредоточила на границах с Украиной более 150 тысяч военных. Фото: скриншот Instagram

Президент США Джо Байден обратился к гражданам России, призвав не бояться Соединенных Штатов, НАТО или Украины.

Американский лидер заявил в ходе брифинга, который транслировался на YouTube-канале Белого дома, что не верит, будто российские граждане хотят войны.

По данным американской стороны, которые озвучил Байден, Россия сосредоточила на границах с Украиной более 150 тыс. военных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российский президент Владимир Путин иногда шутит по поводу публикаций о дате «вторжения» России на Украину. Песков назвал сообщения о «нападении» на Украину маниакальным информационным безумием.

Ранее газета Politico писала, что президент США Джо Байден в ходе конференции с лидерами западных стран, ЕС и НАТО заявил, что Россия якобы намерена «вторгнуться» на Украину 16 февраля.

Джо Байден Россия США


 

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