Уникальные кадры: на Марсе обнаружили предмет, похожий на игрушку

Уникальные кадры: на Марсе обнаружили предмет, похожий на игрушку
На снимках с Марса заметили необычный предмет. Фото: NASA Twitter / PaulHammond51

На старых снимках с Марса, сделанных ровером Curiosity, были обнаружены необычные предметы. Интригующей находкой поделился писатель Пол Скотт Андерсон.

О соответствующих находках он сообщил на своем официальном сайте в Twitter. В результате просмотра старых фото писатель неожиданно для себя заметил нечто странное, выбивающееся из общего ландшафта. По словам, Андерсона, предмет напоминает игрушку.

«Посмотрите — очень похоже на игрушку или какую-то сломанную дудку», — написал Андерсон.

По данным Metro, находка представляет собой простой камень, обладающий необычной формой. На предмете не замечено острых углов, его грани имеют обтекаемую форму. Учитывая, что на Марсе в далеком прошлом была вода, вполне возможно, гладкий вид предмета был сформирован миллиарды лет назад в результате водяных потоков.

«Игрушка» на Марсе оказалась не единственной необычной находкой, сделанной любителями рассматривать космические фото. Необычные вещи находили и на других снимках:

На снимках с Марса заметили необычный предмет. Фото: NASA Twitter / PaulHammond51
На снимках с Марса заметили необычный предмет. Фото: NASA Twitter / PaulHammond51
На снимках с Марса заметили необычный предмет. Фото: NASA Twitter / PaulHammond51
На снимках с Марса заметили необычный предмет. Фото: NASA Twitter / PaulHammond51

Изучением поверхности Красной планеты занимается не только марсоход Curiosity, но и Perseverance. Последний не так давно отметил свой первый год пребывания на чужой планете. Его дебютная посадка на Марс состоялась 18 февраля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что NASA создало симулятор марсианской станции и предлагает 12 счастливчикам провести на ней год. Это поможет космо- и марсоманам стать ближе к своей заветной мечте и пройти космический «курс молодого бойца». Несмотря на то, что место в симуляторе нужно будет получить конкурсным путем, оно еще будет и не бесплатным. Отдать за космомечту придется 450 тысяч долларов.

Колонисты на личном опыте проверят жизнь космонавта. Они будут учится управлять роботами, которые будут помогать им в течении года, и работать с ними в паре.

Также «исследователи Марса» окажутся в социальной изоляции. Общаться вживую они смогут только с членами «экипажа». На год им предстоит попрощаться с близкими. Насколько часто они смогут выходить на связь с родственниками и друзьями сказать сложно.

марс фотографии


 

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