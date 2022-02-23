В Петербурге родильный дом и детская больница отказываются от «коронавирусных» коек

С сегодняшнего дня почти полсотни «коронавирусных» коек в родильном доме и более 250 мест в Детской городской больницы вновь перепрофилированы. Учреждения вернутся в штатный режим.

Об этом в среду, 23 февраля, сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.

Так, из инфекционных выведены 42 койки в родильном доме №16, а также 251 койка в Детской городской больнице имени Святой Ольги.

Таким образом, оба медицинских учреждения возвращаются к своей обычной работе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Германии исследователи выяснили, что алкогольные напитки усиливают способность к проникновению новой коронавирусной инфекции в легкие.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что перенесшие коронавирус пациенты при любых других ОРВИ могут чувствовать симптомы, схожие с COVID-19. Причину этого объяснил врач-терапевт и кардиолог Игорь Гончаров.