14 марта россиянам начнут перечислять по 10 тыс. рублей на карточку

С 14 марта граждане Российской Федерации получат по 10 тысяч рублей на банковскую карточку.

Деньги выделены правительством страны. Их распределение возьмет на себя Фонд социального страхования, передает Primpres.

Имеются в виду выплаты, предназначенные жителям России, которые недавно перенесли новую коронавирусную инфекцию или другие болезни.

Россияне, которые работают официально, при уходе на больничный могут получить пособие по временной нетрудоспособности. Новая волна перечислений стартует с 14 марта.

Известно, что в 2022 году поменялся минимальный размер больничного. Теперь одни сутки болезни, как минимум, будут стоить 456 рублей. Максимальная выплата за день составит 2 тыс. 572 рублей.

В итоге, средняя величина за один день больничного составляет 1 тыс. 514 рублей. Если посчитать, то неделя болезни выйдет в 10 тыс. 598 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российским пенсионерам 1957–1967 годов рождения дадут крупную выплату.