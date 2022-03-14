Директор автомобильной компании подозревается в тяжелом избиении на Купчинской улице

Директор автомобильной компании подозревается в тяжелом избиении на Купчинской улице. Фото: Baltphoto

Директор автомобильной компании подозревается в тяжелом избиении на Купчинской улице. Фото: Baltphoto

Во Фрунзенском районе 25-летний директор компании, занимающейся деятельностью автомобильного грузового транспорта, мог жестоко избить 55-летнего неработающего гражданина.

Вчера, 13 декабря, в отделение Скорой помощи имени И.И. Джанелидзе поступил гражданин с многочисленными травмами, острой субдуральной гематомой левой лобной, височной долей головного мозга, кровоизлиянием в межполушарную щель и переломами. Как стало известно Gazeta.SPB, мужчина был госпитализирован в шоковую реанимацию.

Выяснилось, что еще 11 марта около 23:00 пострадавший пострадавший получил телесные повреждения в ходе драки с неизвестными на улице Купчинская, у дом 32, корпус 1.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Вечером воскресенья был задержан подозреваемый, которым оказался 25-летний директор компании ООО «Драйв». Мужчину задержали «по горячим следам» и поместили в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красном селе произошло убийство из-за конфликта между соседями по поводу шума в ночное время.