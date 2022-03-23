Очевидец заметил окровавленного мужчину, лежащего на Ленинградском шоссе

Опросить пострадавшего невозможно, он в тяжелом состоянии.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 22 марта, в Выборгском районе Ленинградской области был найден мужчина. Потерпевший лежал на шоссе и истекал кровью, пока его не забрала бригада скорой медицинской помощи.

В этот же день, вечером, из выборгской больницы сообщили о состоянии пациента, которого забрали от дома №57 по Ленинградскому шоссе. По словам докторов, состояние жителя Чувашской Республики тяжелое. Опросу он не подлежит.

46-летний мужчина поступил медучреждение с травматическим субдуральным кровотечением. Детали случившегося устанавливаются. Видеонаблюдение, к сожалению, на данном участке дороги отсутствовало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция Всеволожского района задержала троих подозреваемых в убийстве 20-летней девушки.