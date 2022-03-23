Водитель легковушки, раздавленной фурами на КАД, погиб

Водитель легковушки, раздавленной фурами на КАД, погиб
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На петербургской КАД произошло ДТП с двумя большегрузами, в котором погиб водитель легковушки.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария произошла накануне в 14:50 на 67-м километре кольцевой в Московском районе. Водитель фуры «Вольво» неправильно выбрал дистанцию и врезался в легковушку «Дэу Матиз», ехавшую впереди него. Иномарка, в свою очередь, врезалась в двигавшийся впереди КАМаз с полуприцепом.

В результате ДТП 36-летний водитель «Матиза» погиб на месте происшествия. 33-летний водитель «Вольво» получил травмы и ушибы, его доставили в больницу в удовлетворительном состоянии.

Полицией установлено, что все три водителя привлекались к административной ответственности за нарушение ПДД в 2021-2022 годах. У водителя «Вольво» одна «административка», водителя «Дэу» — семь, а водителя КАМаза — три.

Возбуждено уголовное дело. Водитель «Вольво» под обязательством о явке.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на управляющего в офисе у «Волковской» напали с травматом и газовым баллончиком.

кад новости СПб погибший смертельное ДТП фуры


 

Новости партнеров
Шоу
Шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" закрывается
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
Ещё на Gazeta.SPb
Россиянам рассказали, что будет с выплатами по ипотеке, взятой до повышения ...
В Колпино водитель Land Cruiser снес столб
В Ленобласти мужчина убил приятеля во время застолья
В Кремле заявили, что Чубайс уволился по собственному желанию
Названы кандидаты на звание почетного гражданина Петербурга
Трамвайное движение по Светлановскому проспекту будет закрыто до лета
Спектакли с Ренатой Литвиновой отменили в Петербурге
В АО «ЛОЭСК» рассказали, чем грозит самовольное размещение линий связи на ...