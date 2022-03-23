Водитель легковушки, раздавленной фурами на КАД, погиб

На петербургской КАД произошло ДТП с двумя большегрузами, в котором погиб водитель легковушки.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария произошла накануне в 14:50 на 67-м километре кольцевой в Московском районе. Водитель фуры «Вольво» неправильно выбрал дистанцию и врезался в легковушку «Дэу Матиз», ехавшую впереди него. Иномарка, в свою очередь, врезалась в двигавшийся впереди КАМаз с полуприцепом.

В результате ДТП 36-летний водитель «Матиза» погиб на месте происшествия. 33-летний водитель «Вольво» получил травмы и ушибы, его доставили в больницу в удовлетворительном состоянии.

Полицией установлено, что все три водителя привлекались к административной ответственности за нарушение ПДД в 2021-2022 годах. У водителя «Вольво» одна «административка», водителя «Дэу» — семь, а водителя КАМаза — три.

Возбуждено уголовное дело. Водитель «Вольво» под обязательством о явке.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на управляющего в офисе у «Волковской» напали с травматом и газовым баллончиком.