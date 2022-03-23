Массовое ДТП с каршерингом и такси перегородило Московский проспект

Массовое ДТП произошло Московском проспекте рядом со станцией метро «Технологический институт».
Дорожный инцидент случился в среду, 23 марта. Кадры с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
Участниками аварии стали каршеринговый автомобиль, такси и еще одна легковушка. При столкновении машины разлетелись в разные стороны, встав поперек проезжей части.
Информация о пострадавших не приводится.
Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что легковушка снесла велосипедиста на «зебре» в центре Петербурга. От силы удара мужчина и его транспорт подлетели вверх. После падения пострадавший несколько раз перевернулся на асфальте. Водитель иномарки и пешеходы окружили велосипедиста.