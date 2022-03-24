На Приморском проспекте дотла сгорела иномарка

В ночь на 24 марта в Приморском районе произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 00:43 мск. На Приморском проспекте у дома 159 загорелась иномарка.

В легковом автомобиле Volkswagen сгорели сгораемые части, сообщили в ГУ МЧС по городу. Кроме того, частично пострадали два рядом стоящих автомобиля Opel и Ford . Справиться с огнем удалось в 01:03 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один смертельный пожар случился сегодня на улице Тамбасова. Огонь охватил четырехкомнатную квартиру.