На Приморском проспекте дотла сгорела иномарка

На Приморском проспекте дотла сгорела иномарка
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В ночь на 24 марта в Приморском районе произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 00:43 мск. На Приморском проспекте у дома 159 загорелась иномарка.

В легковом автомобиле Volkswagen сгорели сгораемые части, сообщили в ГУ МЧС по городу. Кроме того, частично пострадали два рядом стоящих автомобиля Opel и Ford . Справиться с огнем удалось в 01:03 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один смертельный пожар случился сегодня на улице Тамбасова. Огонь охватил четырехкомнатную квартиру.

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