На Выборгском шоссе загорелась баня

На Выборгском шоссе загорелась баня
В инциденте никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

В ночь на 27 марта в Выборгском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 01:36 мск. Очевидцы заметили дым на Выборгском шоссе, д. 453 и вызвали экстренные службы.

В рубленой, крытой шифером, размером 6х8 метров бане, выгорело помещение парной общей площадью 8 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 01:53 мск.

Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один смертельный пожар случился сегодня на улице Тамбасова. Огонь охватил четырехкомнатную квартиру.

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