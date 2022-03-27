На Выборгском шоссе загорелась баня

В ночь на 27 марта в Выборгском районе Петербурга произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступило в 01:36 мск. Очевидцы заметили дым на Выборгском шоссе, д. 453 и вызвали экстренные службы.
В рубленой, крытой шифером, размером 6х8 метров бане, выгорело помещение парной общей площадью 8 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.
Справиться с огнем удалось в 01:53 мск.
Сведения о пострадавших не поступали.
В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один смертельный пожар случился сегодня на улице Тамбасова. Огонь охватил четырехкомнатную квартиру.