Отец увидел связь дочери-девятиклассницы с мужчиной в автомобиле в Невском районе

Девочка вступила в связь с юношей в автомобиле. Фото: unsplash.com

Девочка вступила в связь с юношей в автомобиле. Фото: unsplash.com

Изначально мужчина сообщил правоохранителям об изнасиловании своей 15-летней дочери. Однако позднее выяснилось, что пара вступила в связь по обоюдному согласию.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 27 марта, вечером, к стражам порядка обратился гражданин. Он заявил, что у дома в Невском районе города неизвестный изнасиловал несовершеннолетнюю дочь заявителя в автомобиле «ВАЗ». Обеспокоенный отец сумел задержать обидчика.

Когда сотрудники полиции прибыли, то выяснили, что машина принадлежит 19-летнему юноше. С молодым человеком школьница вступила вступила в половую связь по согласию. Папа девочки задержал парня на месте, но тот смог вырваться и с места скрыться.

Приняты меры к розыску и задержанию юноши.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец все лето развращал 12-летнюю девочку. О связи подростка с неизвестным узнал отец школьницы.