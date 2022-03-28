Легковушка влетала в здание на перекрестке Московского и Загородного проспектов

Легковушка влетала в здание на перекрестке Московского и Загородного проспектов
К месту происшествия прибыли медики. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Центральном районе Петербурга произошло серьезное ДТП с участием одного автомобиля. К месту происшествия прибыла машина реанимации.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 28 марта, на перекрестке Московского и Загородного проспектов. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Солярис» врезался в дом. К месту аварии прибыли две кареты скорой помощи и сотрудники МЧС», — написал автор записи.

Как сообщил 78.ru, за рулем автомобиля находился 24-летний молодой человек. По предварительной информации, у него случился приступ эпилепсии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель Mitsubishi погиб в двойном ДТП на Киевском шоссе.

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