Легковушка влетала в здание на перекрестке Московского и Загородного проспектов

В Центральном районе Петербурга произошло серьезное ДТП с участием одного автомобиля. К месту происшествия прибыла машина реанимации.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 28 марта, на перекрестке Московского и Загородного проспектов. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Солярис» врезался в дом. К месту аварии прибыли две кареты скорой помощи и сотрудники МЧС», — написал автор записи.

Как сообщил 78.ru, за рулем автомобиля находился 24-летний молодой человек. По предварительной информации, у него случился приступ эпилепсии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель Mitsubishi погиб в двойном ДТП на Киевском шоссе.