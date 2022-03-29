В Ломоносовском району взрослого мужчину изобличили в половом сношении с ребенком

Мужчину оперативно задержали и поместили в изолятор. Фото: pixabay.com

Мужчину оперативно задержали и поместили в изолятор. Фото: pixabay.com

Мужчина вступал в связь с девочкой в течение месяца.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 28 марта, выяснилось, что некий мужчина совершил половое сношение в естественной форме в отношении 15-летнего подростка. Происходило это с 1 по 30 июня в поселке Новогорелово.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Уже следующей ночью фигурант был задержан. Им оказался 41-летний неработающий мужчина. Его изобличили в вышеуказанном преступлении. Гражданина поместили в изолятор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборгском районе произошло групповое изнасилование молодой девушки: пострадавшая в коме.