Малыш выпал из окна дома в Сосновом Бору

Ребенок выпал из окна в Ленобласти. Фото: pixabay

Ребенок выпал из окна в Ленобласти. Фото: pixabay

Пострадавшему ребенку примерно шесть-семь лет.

Как передают НЕВСКИЕ НОВОСТИ, в четверг ночью, 31 марта, несчастного малыша передали работникам скорой медицинской помощи. Других подробностей о состоянии здоровья несовершеннолетнего пока нет.

Все произошло накануне, в среду, 30 марта. Крошка выпал из окна дома на проспекте Героев в городе Сосновый Бор Ленинградской области.

О случившемся поведала соседка ребенка. Она стала невольным свидетелем происшествия. Малыша передали врачам для оказания необходимой помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Тосненском районе Ленинградской области выпала из окна четырехлетняя девочка. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Установлено, что девочка выпала из окна квартиры на 3-ем этаже по недосмотру матери.