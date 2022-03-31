Малыш выпал из окна дома в Сосновом Бору

Малыш выпал из окна дома в Сосновом Бору
Ребенок выпал из окна в Ленобласти. Фото: pixabay

Пострадавшему ребенку примерно шесть-семь лет.

Как передают НЕВСКИЕ НОВОСТИ, в четверг ночью, 31 марта, несчастного малыша передали работникам скорой медицинской помощи. Других подробностей о состоянии здоровья несовершеннолетнего пока нет.

Все произошло накануне, в среду, 30 марта. Крошка выпал из окна дома на проспекте Героев в городе Сосновый Бор Ленинградской области.

О случившемся поведала соседка ребенка. Она стала невольным свидетелем происшествия. Малыша передали врачам для оказания необходимой помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Тосненском районе Ленинградской области выпала из окна четырехлетняя девочка. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Установлено, что девочка выпала из окна квартиры на 3-ем этаже по недосмотру матери.

ленобласть падение с высоты происшествие ребенок сосновый бор


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Драка в саду Сан-Галли закончилась стрельбой
Экс-супруг обиделся: петербуржцец украл и поджег машину бывшей жены
На Герасимовской мужчина вонзил нож в спину своему знакомому
В своей квартире на Оранжерейной мужчине порезали лицо, голову и тело
Диетолог предупредила об опасности старого кефира
Пенсионерку задушили и сожгли: в Петербурге раскрыто убийство 17-летней давности
Япония составила список ресурсов из России, импорт которых трудно заменить
Малыш выпал из окна дома в Сосновом Бору