Политолог предрек Европе проблемы из-за отказа платить за российский газ рублями

Европа может прибегнуть к поиску более дорогих источников газа. Фото: unsplash

Европа может прибегнуть к поиску более дорогих источников газа. Фото: unsplash

Эксперт по геополитическим вопросам Пьер-Эммануэль Томанн считает, что отказ от правил РФ по оплате газа грозит Европе внутренними проблемами.

Эксперт предположил в разговоре с RT, что Европе, скорее всего, придется сократить подачу газа для промышленности и населения. Это спровоцирует рост цен и создаст трудности для предприятий и граждан.

«В итоге политикам станет непросто реагировать, а люди будут этим недовольны», — сказал Томанн.

По мнению политолога, столь мрачный сценарий грозит странам-членам Евросоюза, если они не будут соблюдать новые правила Москвы по оплате газа в рублях. В этом случае РФ может «полностью перекрыть газопровод».

Он добавил, что в попытках найти выход из затруднительного положения Европа может прибегнуть к поиску более дорогих источников газа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Владимир Путин утвердил указ о правилах торговли газом с «недружественными странами».