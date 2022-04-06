Задержан ударивший мужчину ножом на Невском проспекте

В кафе на Гороховой улице в Петербурге 5 апреля задержан житель Алтайского края. Предположительно именно он ударил ножом бомжа 3 апреля в парадной дома 87 на Невском проспекте.

Как стало известно Gazeta.SPb, ссора произошла после совместного распития алкоголя. Установлено, что потерпевший вместе с подозреваемым вошли в парадную, после чего пострадавший вышел из парадной и упал. Подозреваемый скрылся с места происшествия в сторону станции метро метро «Площадь Восстания».

Подозреваемый нигде не работает.

Пострадавшего госпитализировали с тяжелом состоянии с проникающим ранением левой половины груди, левосторонним пневмотораксом, колото-резаной раной шеи.