Задержан ударивший мужчину ножом на Невском проспекте

Задержан ударивший мужчину ножом на Невском проспекте
Невский проспект. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В кафе на Гороховой улице в Петербурге 5 апреля задержан житель Алтайского края. Предположительно именно он ударил ножом бомжа 3 апреля в парадной дома 87 на Невском проспекте.

Как стало известно Gazeta.SPb, ссора произошла после совместного распития алкоголя. Установлено, что потерпевший вместе с подозреваемым вошли в парадную, после чего пострадавший вышел из парадной и упал. Подозреваемый скрылся с места происшествия в сторону станции метро метро «Площадь Восстания».

Подозреваемый нигде не работает.

Пострадавшего госпитализировали с тяжелом состоянии с проникающим ранением левой половины груди, левосторонним пневмотораксом, колото-резаной раной шеи.

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