В России могут изменить порядок назначения детских выплат

Министерство труда РФ предложило изменить порядок назначения детских выплат в 2022 году.

В ведомстве предлагают не учитывать при расчете выплат прошлые трудовые доходы безработных граждан, которые были уволены после 1 марта 2022 года и зарегистрированы в центре занятости.

Речь идет о выплатах в связи с рождением или усыновлением первого, второго ребенка, на детей от 3 до 7 лет, детей от 8 до 17 лет, а также выплат беременным женщинам.

По словам главы Минтруда Антона Котякова, новая схема назначения выплат позволит оперативно реагировать на изменение доходов семьи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин подписал указ о ежемесячных выплатах семьям с детьми 8-17 лет, которая предоставляется нуждающимся в социально поддержке на ежемесячной основе. Выплаты таким семьям начнут рассчитываться с первого апреля, выдача — с мая.