В поселке Мга двухлетний ребенок выпал из окна на третьем этаже, мать спала

В Кировском районе Ленобласти идет проверка по факту падения из окна двухлетнего малыша.

Как сообщает городской Следственный отдел Следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области, по предварительной информации, ребенок забрался на подоконник и упал из окна квартиры на третьем этаже, пока его мама спала.

Сейчас он в медучреждении, угрозы жизни нет.

Следственное управление СУ РФ по Ленобласти напоминает родителям о мерах безопасности и призывает ставить на окна специальные фиксаторы.

Напомним, 31 марта шестилетний ребенок выпал из окна в Сосновом Бору. Упавшего малыша увидела соседка.