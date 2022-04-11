На балконе дома на Октябрьской набережной загорелся мусор: пострадал один человек

В Петербурге в больницу госпитализировали мужчину, пострадавшего при пожаре в квартире в Невском районе.
Как сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС, пожар начался около 10 часов утра в двухкомнатной квартире на Октябрьской набережной, дом 94, корпус 4.
На балконе квартиры по неизвестной причине загорелся мусор. Площадь возгорания составила 0,5 квадратных метра.
Пожар удалось потушить до прибытия спасателей. В результате ЧП пострадал один человек, его доставили в больницу для детального осмотра.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что семь человек, в том числе дети, пострадали в пожаре на Загребском бульваре. Несовершеннолетних доставили в детские больницы в крайне тяжелом состоянии.