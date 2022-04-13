ЗакС Петербурга одобрил выплаты на детей от 8 до 17 лет

На выплаты могут претендовать семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Фото: ЗакС Петербурга

На выплаты могут претендовать семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Фото: ЗакС Петербурга

Депутаты Законодательного собрания Петербурга поддержали поправки губернатора в Социальный кодекс о выплатах для малоимущих семей. Установлена новая выплата на детей от 8 до 17 лет. Она будет составлять 50% или 100% от прожиточного минимума (12 тыс. 765 рублей).

Как заявил представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко, на выплаты могут претендовать семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Таким образом, выплаты будут поступать почти на каждого десятого ребенка в Петербурге. Всего речь идет о 37 тыс. петербургских детей.

Выплаты будут начисляться с 1 апреля. Семьям для этого необходимо подать заявлено, которое будут рассматривать в течение месяца.

На выплаты понадобится 3,4 млрд рублей. Из них 2,7 млрд будет взято из городского бюджета, еще 700 млн — из Пенсионного фонда.