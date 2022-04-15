В Ленобласти пьяный хозяин изрубил собаку топором

Зоозащитники в Ленобласти спасли собаку, который был зверски избит топором своим пьяным хозяином.

Как сообщается в группе «Кингисепп. Доброе сердце», от рук жестокого мужчины пострадал пес по кличке Буч, которому всего 10 месяцев. Выпивший хозяин нанес питомцу более 10 ранений топором, больше всего пострадала голова.

О произошедшем узнали неравнодушные жители региона. Они съездили за Бучем и отвезли его в ветклинику. Врачи зашили ему раны и сделали рентген, который выявил несколько переломов черепа, глазницы.

По словам зоозащитников, Буч очень мужественно терпит все процедуры, а дома ведет себя спокойно, набирается сил и даже пытается поиграть.

Что касается нерадивого хозяина собаки, то на него уже написали заявление в полицию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России предложили штрафовать за безответственное обращение с собаками.