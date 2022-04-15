В Ленобласти пьяный хозяин изрубил собаку топором

В Ленобласти пьяный хозяин изрубил собаку топором
Выпивший хозяин нанес питомцу более 10 ранений топором. Фото: скриншот "Кингисепп. Доброе сердце"

Зоозащитники в Ленобласти спасли собаку, который был зверски избит топором своим пьяным хозяином.

Как сообщается в группе «Кингисепп. Доброе сердце», от рук жестокого мужчины пострадал пес по кличке Буч, которому всего 10 месяцев. Выпивший хозяин нанес питомцу более 10 ранений топором, больше всего пострадала голова.

О произошедшем узнали неравнодушные жители региона. Они съездили за Бучем и отвезли его в ветклинику. Врачи зашили ему раны и сделали рентген, который выявил несколько переломов черепа, глазницы.

Выпивший хозяин нанес питомцу более 10 ранений топором. Фото: скриншот «Кингисепп. Доброе сердце»

По словам зоозащитников, Буч очень мужественно терпит все процедуры, а дома ведет себя спокойно, набирается сил и даже пытается поиграть.

Что касается нерадивого хозяина собаки, то на него уже написали заявление в полицию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России предложили штрафовать за безответственное обращение с собаками.

жестокое обращение ленобласть собака топор


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержали вымогателей, напавших на мигранта из-за 200 тысяч рублей
Безработного петербуржца задержали за обман пенсионерки на 1,5 млн рублей
«МегаФон» объединит видеосервисы START и «МегафонТВ»
В Ленобласти пьяный хозяин изрубил собаку топором
Вечером 16 апреля в Петербурге нельзя будет удаленно пополнить карту ...
В России обнаружили 11,4 тысячи новых случаев COVID-19
Жертвами коронавируса стали еще 15 жителей Петербурга
За сутки 146 жителей Ленобласти заразились коронавирусом