У задержанного в Шушарах мужчины нашли почти 1 кг наркотиков

В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в незаконном наркообороте.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу, в четверг на Новгородском проспекте в Шушарах был задержан 33-летний причастный к незаконному наркообороту. При себе у него был 1 грамм амфетамина.

На следующий день у него дома провели обыск, в ходе которого было найдено еще 594 грамма амфетамина, 293 грамма марихуаны и другие наркотические и психотропные вещества, которые направили на экспертизу.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 228 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Мужчина задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржца, угрожавшего кассиру банка муляжом бомбы, задержали.