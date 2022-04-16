Роспотребнадзор снял запрет на ввоз некоторых овощей и фруктов из Турции

Теперь в Россию разрешен ввоз турецких перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов. Фото: pixabay

Теперь в Россию разрешен ввоз турецких перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов. Фото: pixabay

Роспотребнадзор снял все ограничения на ввоз в Россию ряда турецких овощей и фруктов.

Как сообщается на сайте российского ведомства, решение о снятии ограничений приняли после обсуждения с Турцией вопросов обеспечения поставок качественной и безопасной продукции.

Теперь в Россию разрешен ввоз турецких перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов.

Отмечается, что Роспотребнадзор добился того, чтобы Минсельхоз Турции и производители продукции усилили контроль за содержанием пестицидов в продуктах.

Перед снятием запрета инспекторы ведомства отобрали пробы продукции для лабораторных исследований.

«По итогам анализа проб превышений максимально допустимых уровней содержания вредных веществ не выявлено», — заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что международные перевозчики отказываются поставлять российскую продукцию.