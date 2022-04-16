Ребенок, пострадавший при пожаре на улице Корнея Чуковского, был оставлен без присмотра

Ребенок, пострадавший при пожаре на улице Корнея Чуковского, был оставлен без присмотра
Ребенок был госпитализирован в больницу. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Семилетний ребенок, который находился в загоревшейся квартире в Красногвардейском районе, был оставлен без присмотра.

По факту оставления ребенка одного в квартире на улице Корнея Чуковского, где 16 апреля произошел пожар, организована прокурорская проверка. Об этом сообщила пресс-служба петербургского надзорного ведомства.

Правоохранителям предстоит установить причины, почему ребенок находился в квартире один. Кроме того, в ходе проверки выяснят, исполняли ли родители свои обязанности.

Если будут выявлены нарушения, то прокуратура примет необходимые меры реагирования.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пожар начался в двухкомнатной квартире на улице Корнея Чуковского в субботу около 14:45. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Огонь ликвидировали в 15:27.

В загоревшейся квартире находился ребенок. Он пострадал и был госпитализирован в детскую больницу.

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