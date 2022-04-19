Крупную партию кокаина на 600 млн рублей задержали на таможне в Петербурге

Более 40 кг кокаина пытались провести в Петербург в контейнере с бананами.

Сотрудники Балтийской таможни совместно с ФСБ задержали более 40 кг кокаина. Предварительную стоимость партии на «черном» рынке оценили в 600 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Балтийской таможни.

Наркотики нашли в рефрижераторном контейнере, прибывшем в Петербург на судне из Бельгии. Согласно таможенной декларации, внутри провозились бананы из Эквадора. Товар направлялся в адрес известной сети продуктовых супермаркетов.

Под обшивкой контейнера были спрятаны 40 брикетов с белым порошком. Экспертиза показала, что это 40,1 кг кокаина.

Балтийской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Виновных разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у задержанного в Шушарах мужчины нашли почти 1 кг наркотиков.