На Дальневосточном трое подростков сломали нос восьмикласснику и отняли айфон

Восьмиклассник попал в больницу после того, как его на Дальневосточном проспекте избили трое подростков.

Как стало известно Gazeta.SPb, 18 апреля около шести вечера злоумышленники избли школьника и отобрали у него айфон 12 мини, колонку с ручкой, PowerBank «Lenovo», беспроводной PowerBank, беспроводные наушники.

В результате у мальчика сломан нос. закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематома век и травма глаз. Состояние средней степени тяжести.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее Gazeta.SPb писала. что полиция проводит проверку после инцидента в школе на севере Петербурга — оттуда пришло сообщение о том, что школьник душил учителя прямо во время уроков.