Петербурженке выплатили компенсацию за то, что ее сбил трамвай

Петербурженке выплатили компенсацию за то, что ее сбил трамвай
Женщина получила тяжелые травмы. Фото: Pexels

Судебные приставы взыскали в пользу петербурженки 350 тысяч рублей компенсации морального вреда за тяжелую травму головы в ДТП с участием трамвая. Женщина перебегала дорогу в неположенном месте.

По данным управления службы судебных приставов по Петербургу, исполнительное производство о взыскании компенсации с городского транспортного предприятия было возбуждено в Московском районном отделе.

Происшествие случилось на проспекте Науки. Трамвай наехал на петербурженку, перебегавшую дорогу в темное время суток вне зоны пешеходного перехода. Она тяжело пострадала, у нее тяжелая трвма головы.

Представитель транспортного предприятия просил уменьшить компенсацию в связи с тем, что женщина не соблюдала правила дорожного движения.

Необходимая сумма уже переведена пострадавшей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что трамвайное движение по Светлановскому проспекту закроют до лета из-за ремонтных работ.

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