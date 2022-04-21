Петербург на втором месте по заболеваемости коронавирусом

Ученые установили, что возможность заразиться омикроном в 4 раза выше, по сравнению с предыдущим штаммом. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Ученые установили, что возможность заразиться омикроном в 4 раза выше, по сравнению с предыдущим штаммом. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Петербург опустился на второе место по числу заболевших ковидом. По данным портала «Стопкоронавирус.рф», за последние сутки в рейтинге заболеваемости лидирует Москва. Там зафиксировано 616 новых заболевших. У Петербурга — 579 инфицированных (накануне было 611).

Всего в России за последние сутки заболели 8 тыс. 875 человек. Госпитализированы 2 тыс. 928 человек — на 2,95% меньше по сравнению с предыдущим днем. Умерли 197 человек, из них в Петербурге — восемь.

Напомним, в апреле в Петербурге начали выпускать вакцину от коронавируса «Конвасэл». Ее производят в институте вакцин и сывороток ФМБА России. Будет выпускаться до 2 млн доз препарата ежемесячно.