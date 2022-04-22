Петербурженка выпала из окна во время мытья окон и погибла

Смертельные травмы женщина получила при падении со второго этажа.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел в четверг около 16 часов на улице Бурцева, дом 20, в Кировском районе города. 46-летняя петербурженка оступилась, когда мыла окна в квартире на втором этаже. В результате падения с высоты она получила серьезные травмы, от которых скончалась на месте происшествия.

Информацию об этом передали следователям. Проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что два человека погибли в квартирном пожаре на севере Петербурга. Жильцы вызвали экстренные службы сегодня в 4:21. Возгорание началось в трехкомнатной квартире по неизвестной причине. После пожара из квартиры вынесли тела двух человек: мужчины и женщины.