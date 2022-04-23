КАД частично перекроют между развязками с Шафировским проспектом и дорогой на Матоксу

КАД частично перекроют между развязками с Шафировским проспектом и дорогой на Матоксу
Первая и вторая полосы на участке внешнего кольца КАД будут перекрыты. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Из-за дорожных работ на КАД перекроют две полосы между развязками с Шафировским проспектом и дорогой на Матоксу.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», первая и вторая полосы на участке внешнего кольца КАД будут перекрыты с 30 апреля по 9 мая. На оставшихся полосах водителям запретят ездить быстрее 50 км/ч.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Временное ограничение движения необходимо для проведения работ по ликвидации колейности покрытия на второй полосе. В управлении уточнили, что срок завершения работ могут изменить из-за погодных условий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на КАД стартовал сезон ремонта. За этот сезон дорожникам предстоит заменить асфальтобетонное покрытие на 11 участках общей протяженностью 73 километра и девять деформационных швов на мостах и путепроводах. Работы по ликвидации колейности начинаются с 23 апреля.

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