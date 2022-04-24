Петербург опять лидирует по заболевшим ковидом

Петербург опять на первом месте по заболеваемоти ковидом. Фото: unsplash

Петербург опять на первом месте по заболеваемоти ковидом. Фото: unsplash

Петербург обошел Москву в статистике по заболевшим коронавирусом за последние сутки. В Северной столице выявлено 587 заболевших ковидом (сутки ранее было 603), госпитализированы 101 человек. Выздоровели 598, скончались 14 петербуржцев.

По данным оперштаба, в Москве заболевших за последние сутки 584.

Всего в России за минувшие сутки выявлено 8 тыс. 446 случаев COVID-19, заболеваемость снижается. Госпитализированы 1 тыс. 352 человека (2 тыс. 682 днем ранее), выздоровели 10 тыс. 508 человек, умерли 168.

Напомним, в Петербурге начали выпускать новую вакцину от коронавируса «Конвасэл».