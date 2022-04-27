Рыбная кость проколола петербурженке сердце, женщина погибла

Пожилая жительница Петербурга скончалась из-за проглоченной рыбной кости.

На прошлой неделе в медучреждение в Северной столице госпитализировали 67-летнюю пенсионерку. Она попала в больницу из-за рыбной кости в желудке, которую случайно проглотила во время обеда. Через несколько дней женщина скончалась — острый инородный предмет проткнул пищевод и попал в сердце. Об этом пишут «Невские новости».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленинградской области в больницу попал школьник, получивший травмы во время игры с кинескопом. Двенадцатилетний мальчик гулял с друзьями, когда нашел странный предмет. Он взял его в руки, чтобы рассмотреть, но получил травмы. В результате школьник обратился за медицинской помощью из-за множественных повреждений кисти руки и бедер. Информация о тяжести травм уточняется.