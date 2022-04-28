Пенсионер «инвестировал» в допзаработок почти 2 млн рублей

В Петербурге в полицию обратился пенсионер, проживающий на Русановской улице. Как стало известно Gazeta.SPb, в поисках дополнительного заработка он заключил договор с компанией по инвестированию на общую сумму 1 млн 870 тыс. 303 рублей.

С 25 марта персональный менеджер на связь не выходит. Офис закрыт. Деньги не возвратили.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.й.

Напомним, 25 апреля в полицию обратилась пенсионерка с Дунайского проспекта. Она рассказала, что мошенники оставили ее без 11 млн рублей.

С 5 апреля ей начали звонить неизвестные под видом сотрудников банков, где у нее открыты счета, а также под видом правоохранителей. Они убедили женщину, что для сохранности средств ей нужно перевести сбережения на «безопасные счета».

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве.