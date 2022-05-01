Из горящей квартиры на Ланском шоссе женщину госпитализировали в больницу

Из горящей квартиры на Ланском шоссе женщину госпитализировали в больницу. Фото: pixabay

Из горящей квартиры на Ланском шоссе женщину госпитализировали в больницу. Фото: pixabay

В Приморском районе около 12 часов произошло возгорание в квартире жилого дома.

В воскресенье, 1 мая, около 11:48 экстренные службы получили сообщение, что на Ланском шоссе, 65 загорелась квартира. Спасатели оперативно выехали на место.

По прибытию специалистов в составе 15 человек и 3 единиц техники от МЧС выяснилось, что очаг возгорания находится в двухкомнатной квартире. Площадь загоревшейся комнаты — 14 квадратных метров. До прибытия спасателей огонь успел захватить целых 7 квадратных метров.

Ликвидировать пожар удалось в 12:09. На месте происшествия обнаружили пострадавшую женщину, которую немедленно госпитализировали в лечебное учреждение.

Все обстоятельства произошедшего в данный момент выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что КГИОП подал заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело по факту возгорания деревянной «Дачи Максимова» в Ломоносове.