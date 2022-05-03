Папа римский хочет приехать в Москву для встречи с Путиным

Папа римский Франциск заявил о готовности отправиться в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на тему Украины.

Понтифик рассказал в беседе с газетой Corriere della Sera, что в марте попросил госсекретаря Ватикана передать российскому лидеру сообщение о готовности приехать в РФ. По его словам, Кремль на сообщение еще не ответил, но Ватикан продолжает настаивать на встрече.

Папа римский добавил, что ехать на Украину он пока не собирается. В Киеве сейчас находятся его представители.

«Но я чувствую, что мне не нужно ехать. Сначала я должен поехать в Москву, сначала я должен встретиться с Путиным. Но я тоже священник, что я могу сделать? Я делаю то, что могу. Если бы Путин открыл дверь…» — заявил понтифик.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что встреча папы римского и патриарха Кирилла в июне отменилась.