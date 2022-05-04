В Стрельне загорелась двухкомнатная квартира, есть пострадавший

В Стрельне загорелась двухкомнатная квартира, есть пострадавший
Пострадавшего госпитализировали. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

При квартирном пожаре в Петродворцовом районе Петербурга пострадал один человек.

По информации пресс-службы главного управления МЧС по городу, все произошло в доме №6 по Вокзальной улице в Стрельне. Сегодня утром там загорелась двухкомнатная квартира. В 10:25 спасатели получили сообщение о пожаре.

Возгорание по неизвестной причине началось в одной из комнат площадью 12 кв. метров. Огонь охватил два квадратных метра обстановки.

Пожар локализовали за 20 минут. Из загоревшейся квартиры вывели пострадавшего мужчину, его госпитализировали в больницу.

На месте ЧП работали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полиция разыскивает напавшего с ножом на мигранта в кафе в Красном Селе.

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