Сооснователя ресторанов «Братья Караваевы» нашли мертвым в Москве

Сооснователя ресторанов &#171;Братья Караваевы&#187; нашли мертвым в Москве
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: pixabay

В Москве обнаружили труп бывшего совладельца сети ресторанов «Кулинарная лавка братьев Караваевых».

Как сообщает РЕН ТВ, предпринимателя Владимира Лякишева обнаружили мертвым 1 мая на балконе 16-го этажа жилого дома на проспекте Вернадского. В квартире также было найдено охотничье ружье марки Benelli, принадлежавшее Лякишеву.

Труп бизнесмена нашла его супруга. Женщина рассказала правоохранителям, что в последнее время у мужа были проблемы с алкоголем.

Сотрудники правоохранительных органов разбираются во всех обстоятельствах гибели Лякишева.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дело вдовы расчлененного Энди Картрайта передано суд Петербурга. Марина Кохал свою вину не признала и заявила ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных.

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Сооснователя ресторанов «Братья Караваевы» нашли мертвым в Москве