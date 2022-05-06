С литовского консульства на Рылеева исчезла фигурка ангелочка

С литовского консульства на Рылеева исчезла фигурка ангелочка. Фото: "Яндекс.Карты"

С литовского консульства на Рылеева исчезла фигурка ангелочка. Фото: "Яндекс.Карты"

Стало известно, что в Северной столице с литовского консульства на улице Рылеева пропала фигурка ангела. Само ведомство прекратило свою работу 29 апреля.

О пропаже на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» пожаловался градозащитник Ярослав Костров.

«Нашу местную достопримечательность вывозят за кордон. Не дело! Остановить, обыскать, ангела вернуть на место», — сокрушается автор.

Само здание, особняк А.С. Тургеневой, является выявленным объектом культурного наследия, а вот скульптура — нет, рассказали «Фонтанке» в КГИОП. Соответственно полномочия по содержанию и хранению ангелочка у ведомства также нет. Скульптура «Ангел» литовского скульптора Вайдотаса Рамошки, предположительно, была установлена на фронтоне здания в 2000-х годах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что скульптуры Екатерининского и Александровского парков 24 апреля начали освобождать от специальных коробов, которые помогали им пережить зиму.