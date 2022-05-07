Водители Петербурга стоят в субботних пробках

На петербургских дорогах образовались пятибалльные пробки, что совсем не характерно для субботы и этого времени суток.

Сегодня в первой половине дня в центре Петербурга прошла генеральная репетиция Парада Победы, ради которой перекрывали несколько улиц. Ограничения к настоящему моменту уже сняли, однако пробки все еще сохраняются.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», дорожная ситуация сейчас оценивается на 5 баллов. В центре водители застряли на площади Восстания, Садовой улице, набережной Обводного канала у метро.

Небольшой транспортный коллапс наблюдается на Петроградке и Крестовском острове, где сегодня на «Газпром Арене» пройдет матч Зенит — Химки. Бордовым цветом выделены Ждановская улица, Пионерская улица, Новоладожская улица, Крестовский проспект и улица Рюхина.

Также пробки скопились на Приморском шоссе, ЗСД, Мурманском шоссе у «Меги», КАД в районе развязки с Мурманским шоссе, а также на КАД в районе Ржевки и Пискаревского проспекта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что саперы обследуют центр Петербурга перед Парадом Победы.